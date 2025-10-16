Hallazgo histórico en La Rioja: descubren uno de los dinosaurios más antiguos del mundo

Científicos del Conicet realizaron el descubrimiento de un dinosaurio de hace más de 230 millones de años, que permitirá estudiar la evolución de una especie.

La imagen que compartió el Conicet de cómo se vería el dinosaurio tras el hallazgo en La Rioja.

Un equipo paleontológico del Conicet realizó un increíble hallazgo en la Precordillera de La Rioja el esqueleto casi completo de un dinosaurio herbívoro que habitó la región hace aproximadamente 230 millones de años. La nueva especie, bautizada Huayracursor jaguensis, fue presentada en la revista Nature y representa un hito para la paleontología argentina.

El descubrimiento se produjo en la Quebrada de Santo Domingo, una zona de difícil acceso ubicada a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, reconocida por su riqueza fósil. Allí, durante la última década, se han recuperado restos de otros dinosaurios y especies triásicas como rincosaurios y cinodontes, lo que confirma el valor científico de esta región riojana.

Un fósil excepcional según los investigadores del Conicet “El descubrimiento de Huayracursor es único: el ejemplar está casi completo y articulado, algo extremadamente raro en fósiles de esta antigüedad”, destacó Martín Hechenleitner, investigador del Conicet en el CRILAR. El nombre del nuevo dinosaurio combina las palabras quechuas huayra (viento) y cursor (corredor), en homenaje a las condiciones ventosas del sitio y a la cercanía con Jagüé, un histórico pueblo de arrieros.

CONICET_NATURE_2 La muestra de los fósiles recuperados por los científicos del Conicet. Conicet El equipo de investigadores trabajó durante años en esta zona inhóspita de la Precordillera, enfrentando temperaturas extremas y fuertes vientos. Las primeras expediciones, realizadas hace más de una década, ya habían revelado la presencia de fauna triásica, pero Huayracursor se convirtió en el hallazgo más completo y relevante de la región.

Una ventana al origen de los dinosaurios Según Agustín Martinelli, del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Huayracursor tiene una edad estimada entre 230 y 225 millones de años, lo que lo ubica entre los dinosaurios más antiguos del mundo. “Hasta ahora, los fósiles de esa época solo se conocían en Ischigualasto, en San Juan, y en el sur de La Rioja. Este hallazgo amplía el mapa de las faunas triásicas y abre nuevas perspectivas para la investigación”, señaló. El ejemplar pertenece al grupo de los sauropodomorfos, antecesores de los gigantes de cuello largo como Argentinosaurus y Patagotitan.