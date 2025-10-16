Anses: quiénes cobran hoy jueves 16 de octubre en Argentina
La Anses continúa con el calendario de pagos de octubre. Hoy cobran jubilados con DNI terminados en 6, además de beneficiarios de la AUH y la Asignación por Embarazo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sigue adelante con el calendario de pagos de octubre. Este jueves 16 de octubre continúa el depósito de jubilaciones, pensiones y asignaciones, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Durante la jornada, cobrarán los jubilados y pensionados que perciben la mínima y tienen DNI terminados en 6. Estos beneficiarios reciben el aumento del 1,87%, correspondiente a la inflación de agosto, junto con el bono extraordinario de $70.000 que se mantiene vigente.
Te Podría Interesar
Con este incremento, la jubilación mínima asciende a $326.266,36, mientras que el monto total con el bono alcanza los $396.266,36. El refuerzo se acredita de manera automática y también beneficia a quienes cobran la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC). Además, este jueves cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminados en 6, y las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI finalizados en 4.
También continúan los pagos de las Asignaciones de Pago Único, que comprenden nacimiento, adopción y matrimonio, y se extenderán hasta el 10 de noviembre.
Cuánto paga Anses por cada asignación
Por otro lado, las Asignaciones Familiares mantienen el incremento del 1,87%, aplicado este mes en función de la inflación. Los valores actualizados son:
- Asignación por Hijo: hasta $58.616,81 según el tramo de ingresos familiares.
- Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $190.875,51.
- Asignación por Prenatal: mismos valores que la asignación por hijo.
- Asignaciones de Pago Único: nacimiento $68.326,12; adopción $408.569,82; matrimonio $102.313,21.
Con estos pagos, la Anses continúa ejecutando el calendario de octubre, que incluye aumentos y refuerzos para jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales en todo el país.