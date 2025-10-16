Anses: quiénes cobran hoy jueves 16 de octubre en Argentina

La Anses continúa con el calendario de pagos de octubre. Hoy cobran jubilados con DNI terminados en 6, además de beneficiarios de la AUH y la Asignación por Embarazo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sigue adelante con el calendario de pagos de octubre. Este jueves 16 de octubre continúa el depósito de jubilaciones, pensiones y asignaciones, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Durante la jornada, cobrarán los jubilados y pensionados que perciben la mínima y tienen DNI terminados en 6. Estos beneficiarios reciben el aumento del 1,87%, correspondiente a la inflación de agosto, junto con el bono extraordinario de $70.000 que se mantiene vigente.

Con este incremento, la jubilación mínima asciende a $326.266,36, mientras que el monto total con el bono alcanza los $396.266,36. El refuerzo se acredita de manera automática y también beneficia a quienes cobran la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC). Además, este jueves cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminados en 6, y las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI finalizados en 4.

Según el cronograma oficial de la Anses, hoy cobran jubilados que perciben la mínima y titulares de programas sociales. También continúan los pagos de las Asignaciones de Pago Único, que comprenden nacimiento, adopción y matrimonio, y se extenderán hasta el 10 de noviembre.

Cuánto paga Anses por cada asignación Por otro lado, las Asignaciones Familiares mantienen el incremento del 1,87%, aplicado este mes en función de la inflación. Los valores actualizados son: