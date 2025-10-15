Calendario de pagos de la Anses: qué se cobra este miércoles 15 de octubre en Argentina

La Anses continúa con el cronograma de pagos de octubre. Este miércoles cobran jubilados con DNI terminados en 5, junto con beneficiarios de la AUH y la Asignación por Embarazo.

La Anses sigue este miércoles 15 de octubre con el pago de jubilaciones y asignaciones en todo el país.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa hoy, miércoles 15 de octubre, con el calendario de pagos del mes de octubre. Durante la jornada cobran los jubilados y pensionados que perciben la mínima y tienen DNI terminados en 5, junto con titulares de asignaciones sociales.

Este mes, los haberes llegan con un aumento del 1,87%, correspondiente a la inflación de agosto, además del bono extraordinario de $70.000, que se mantiene vigente y refuerza los ingresos de quienes menos ganan. Con esta suba, la jubilación mínima alcanza los $326.266,36, mientras que el monto total a cobrar con el bono incluido asciende a $396.266,36.

El bono se acredita automáticamente junto al haber mensual y también beneficia a quienes cobran la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Según el calendario oficial de la Anses, hoy cobran jubilados que perciben la mínima y titulares de prestaciones sociales. ¿Qué otros beneficios paga Anses hoy? Además, este miércoles cobran los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminados en 5, y las Asignaciones por Embarazo correspondientes a DNI finalizados en 3.

Por otra parte, continúan los pagos de las Asignaciones de Pago Único, que incluyen nacimiento, adopción y matrimonio, y seguirán disponibles hasta el 10 de noviembre.