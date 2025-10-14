La web y la aplicación móvil de Anses podrían no funcionar este martes

Anses informó que este martes realiza una actualización de sus sistemas. Durante el día podrían presentarse fallas en su web y aplicación móvil.

Por tareas de mantenimiento, la web oficial de Anses y la app Mi Anses podrían no estar disponibles durante algunas horas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que durante este martes 14 de octubre su página web y la aplicación Mi Anses podrían experimentar fallas o interrupciones temporales. El organismo explicó que se están realizando tareas de actualización de sistemas para mejorar la calidad y la seguridad de sus servicios digitales.

Esta medida implica que, a lo largo del día, los usuarios podrían tener dificultades para ingresar a la web oficial (www.anses.gob.ar) o para realizar trámites desde el celular. Desde el organismo remarcaron que las funciones se irán restableciendo de manera progresiva una vez finalizada la actualización.

¿Qué hace Anses y por qué importa su funcionamiento? La Anses es el ente nacional que administra gran parte de los beneficios sociales y previsionales del país. Entre sus principales gestiones se incluyen el pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, becas y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia.

Por la cantidad de trámites digitales que concentra, cualquier interrupción en sus plataformas suele generar demoras o complicaciones para millones de personas. Por eso, el organismo aclaró que esta actualización es parte de un plan de modernización que busca fortalecer la seguridad y el acceso a sus servicios.