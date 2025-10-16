Pronóstico en Mendoza: baja la temperatura y se esperan vientos del sur
Después de una jornada calurosa y con viento Zonda, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Mendoza un jueves más fresco y ventoso. La máxima será de 27°C.
Tras el calor y el viento del miércoles, este jueves 16 de octubre Mendoza tendrá un descenso en la temperatura y condiciones más estables. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada algo nublada y ventosa, con vientos moderados del sector sur que marcarán la llegada de aire más fresco a la provincia.
La máxima alcanzará los 27° y la mínima será de 13°, con una mañana agradable y una tarde más templada en comparación con el miércoles. En la zona cordillerana, el cielo se mantendrá algo nublado, aunque sin fenómenos significativos.
Según el pronóstico, este jueves será un día ideal para retomar la calma tras el paso del Zonda y las ráfagas del sur, con un leve alivio en las temperaturas que se mantendrá hasta el viernes.
El pronóstico extendido para Mendoza
Para el viernes se prevé un día estable, con algo de nubosidad, máxima en torno a 28° y vientos moderados del sudeste. El sábado llega con un nuevo ascenso térmico: 30°C de máxima y tiempo agradable durante toda la jornada.
Ya el domingo se esperan 32° y cierta inestabilidad por la tarde, con posibles ráfagas del noreste y cielo parcialmente cubierto.