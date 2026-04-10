Anticipan viento Zonda "leve" para este sábado en Mendoza: en qué zonas y a partir de qué hora
Según Contingencias Climáticas, la jornada comenzará nublada y de a poco se irá despejando: se espera una máxima cercana a los 27ºC.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa que este sábado Mendoza amanecerá nublada, pero de a poco se irá despejando, mientras que se esperan temperaturas agradables para disfrutar el inicio del fin de semana: 12ºC de mínima y 27ºC de máxima.
Así estará el tiempo este sábado en Mendoza
- Viento: circulación de viento norte desde las 10 hasta las 15 o 16 en la zona Este. Viento Zonda leve entre las 14 y las 19 en precordillera Sur, sur de Malargüe y departamento de Malargüe.
- Nubosidad: amanece seminublado en zonas Norte, Este y Sur. A partir de las 11 se despeja completamente en toda la provincia.
- Alta Montaña: cielo despejado toda la jornada.
Pronóstico para los próximos días
El domingo, en tanto, se presentará caluroso e inestable, con tormentas que afectarían el sur provincial y el Valle de Uco, además de precipitaciones en la franja sur de la cordillera. Se espera una mínima de 11ºC y una máxima de 28ºC.
El lunes estará parcialmente nublado y habrá un leve descenso en la temperatura: la máxima rondará los 24ºC.
De momento no hay alertas del SMN en el territorio provincial.