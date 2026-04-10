Anticipan viento Zonda "leve" para este sábado en Mendoza: en qué zonas y a partir de qué hora

Según Contingencias Climáticas, la jornada comenzará nublada y de a poco se irá despejando: se espera una máxima cercana a los 27ºC.

Con probabilidad de que baje el Zonda en el sur, así estará el tiempo este sábado en Mendoza.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa que este sábado Mendoza amanecerá nublada, pero de a poco se irá despejando, mientras que se esperan temperaturas agradables para disfrutar el inicio del fin de semana: 12ºC de mínima y 27ºC de máxima.

Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Viento: circulación de viento norte desde las 10 hasta las 15 o 16 en la zona Este. Viento Zonda leve entre las 14 y las 19 en precordillera Sur, sur de Malargüe y departamento de Malargüe.

circulación de viento norte desde las 10 hasta las 15 o 16 en la zona Este. Viento leve entre las 14 y las 19 en precordillera Sur, sur de Malargüe y departamento de Malargüe. Nubosidad: amanece seminublado en zonas Norte, Este y Sur. A partir de las 11 se despeja completamente en toda la provincia.

amanece seminublado en zonas Norte, Este y Sur. A partir de las 11 se despeja completamente en toda la provincia. Alta Montaña: cielo despejado toda la jornada. Pronóstico para los próximos días El domingo, en tanto, se presentará caluroso e inestable, con tormentas que afectarían el sur provincial y el Valle de Uco, además de precipitaciones en la franja sur de la cordillera. Se espera una mínima de 11ºC y una máxima de 28ºC.

El lunes estará parcialmente nublado y habrá un leve descenso en la temperatura: la máxima rondará los 24ºC.