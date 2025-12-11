El hermano de Manu Ginóbili declaró por la tragedia en el Club Bahiense tras el temporal de 2023

La Justicia investiga la responsabilidad del ex dirigente tras no suspender un evento pese a las alertas por el fuerte temporal que azotó a Bahía Blanca.

El ex dirigente estuvo aproximadamente cuatro horas prestando declaración en la UFI N°1, a cargo del fiscal Cristian Aguilar, donde, según explicaron, Ginóbili aseguró no tener conocimiento de que el club no podía funcionar, aunque reconoció que sabía que el mismo no estaba habilitado.

Además, le preguntaron si tenía conocimiento del alerta meteorológico que regía en ese momento, cuando gran parte de la provincia de Buenos Aires se encontraba atravesando un fuerte temporal. Allí, el ex presidente del Club Bahiense afirmó no saber sobre dicho alerta climático. Tras ignorar estas alertas, más tarde, una estructura cedió durante un evento de patín en el club.

En relación a las instalaciones en sí, confirmó que el ingeniero Pablo Ascolani, quien realizó informes del edificio entre 2014 y 2016, no había certificado la seguridad de las mismas, ya que, según él, no tenía la obligación de hacerlo, dado que venían funcionando correctamente y no habían tenido problemas en el pasado.

El cargo que enfrenta el dirigente del club de Bahía Blanca Luego de la declaración del acusado, se le dieron a conocer los delitos que enfrenta. Por ello, Leandro Ginóbili está imputado por estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal de delitos.