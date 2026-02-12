Canasta básica: una familia necesitó más de $1.300.000 en enero para no ser pobre

Según informó el Indec, la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria aumentaron un 5,8% y 3,9% en enero.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) emitió un nuevo informe de la canasta básica que corresponde a enero. En este detalló que un hogar tipo 2 (de cuatro integrantes) necesita al menos $1.360.299 para no ser pobre.

En el mismo informe indicaron que, un hogar tipo 2 requirió de $623.990 para no caer en la indigencia. El mismo indica que la Canasta Básica Total (pobreza) y la Canasta Básica Alimentaria (indigencia) aumentaron un 3,9% y 5,8%, respectivamente, con respecto a diciembre.

Cuánto necesita una familia para no ser pobre En el índice de la CBT, un hogar tipo 1 (tres integrantes) necesita $1.082.956 para no ser pobre, mientras que un hogar de cinco personas requiere de ingresos por $1.430.735. Esta cifra surge del valor por adulto equivalente (varón de entre 30 y 60 años), que necesita $440.226 para no ser pobre.

Mientras que la variación de la CBT con respecto a diciembre fue 3,5%, el valor interanual está en 31,6%.

jubilada supermercado precios El Indec reveló el dato de canasta básica. Shutterstock En cuánto quedó la línea de indigencia En cuanto a la CBA, que indica el umbral de indigencia, se ubicó en $201.939 por adulto equivalente, número que se traslada a $496.769 para un hogar de tres integrantes. Un hogar tipo 3, es decir, de cinco personas, quedó en $656.301.