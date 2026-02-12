OSEP confirmó una buena noticia por la cobertura médica de sus afiliados

La Obra Social de los Empleados Públicos ( OSEP ) informó que se implementó una actualización en el esquema de cobertura de medicamentos ambulatorios con el objetivo de mejorar el seguimiento médico, promover la adherencia a los tratamientos y garantizar el acceso equitativo, asegurando además el uso racional de los recursos del sistema.

En el marco del Programa Médico Obligatorio (PMO), OSEP mantiene una cobertura universal ambulatoria del 40% en los medicamentos que integran su vademécum y que presentan valor terapéutico aceptable y elevado . En los casos que no reúnen estos criterios, la cobertura ambulatoria es del 29% .

Para enfermedades crónicas no transmisibles, la institución adopta criterios de la Resolución 27/2022 del Ministerio de Salud, ampliando la cobertura del 40% al 70% en medicamentos seleccionados para patologías respiratorias, cardiovasculares, endócrinas y neurológicas, entre otras.

Asimismo, se mantienen las coberturas del 100% cuando así lo determinan leyes específicas , como en el caso de Discapacidad.

OSEP aclara que no se elimina la cobertura de medicamentos , sino que las ordena, jerarquiza y amplía considerando cada caso.

Para obtener estos beneficios, el usuario deberá contar un plan especial que le brinde la mayor cobertura previa auditoría médica.

El mismo se tramita a través de la solicitud por WhatsApp en ALMA (261 2058800), siguiendo las siguientes opciones:

Medicamentos/Insumos

Planes Especiales

Primera vez

Medicamentos como la metformina, en casos de afiliados con diabetes, mantendrán la cobertura al 100% únicamente para afiliados registrados en el Plan Especial de Diabetes.

Cuando el medicamento sea prescripto para otros usos, la cobertura será del 40%, como cualquier medicamento ambulatorio general.

Este ordenamiento permite: