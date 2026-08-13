Cuánto necesitó una familia mendocina para no caer bajo la línea de pobreza en julio
Según la DEIE, la inflación en la Provincia fue del 1,8% en julio, elevando así la línea de pobreza para las familias mendocinas.
Una familia mendocina de cuatro integrantes necesitó reunir $1.436.519,82 durante julio para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y quedar por encima de la línea de pobreza, según el último relevamiento de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE).
El organismo también actualizó el umbral de indigencia: los hogares cuyos ingresos no alcanzaron los $596.066,31, equivalente al valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), quedaron por debajo de esa marca en el Gran Mendoza.
El cálculo toma como referencia el hogar "tipo 2", una composición familiar que la estadística oficial utiliza para estandarizar la medición: un jefe de 35 años, su cónyuge de 31, una hija de 8 y un hijo de 5. Para ese grupo, la CBT avanzó 2,6% frente a junio, cuando la línea de pobreza había quedado ubicada en $1.399.662,33.
La línea de pobreza subió casi $400.000 en un año
Según los datos de la DEIE, la suba interanual de la Canasta Básica Total fue de $399.140,65, lo que representa un crecimiento año a año cercana al 27,8%.
La Canasta Básica Total reúne un conjunto de bienes y servicios que satisface las necesidades según los hábitos de consumo, por lo que la misma representa una medición de pobreza por ingresos elaborada por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) mes a mes.