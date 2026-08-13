Cuánto necesitó una familia mendocina para no caer bajo la línea de pobreza en julio

Según la DEIE, la inflación en la Provincia fue del 1,8% en julio, elevando así la línea de pobreza para las familias mendocinas.

Una familia mendocina necesitó más de $1.400.000 para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

Una familia mendocina de cuatro integrantes necesitó reunir $1.436.519,82 durante julio para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y quedar por encima de la línea de pobreza, según el último relevamiento de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE).

El organismo también actualizó el umbral de indigencia: los hogares cuyos ingresos no alcanzaron los $596.066,31, equivalente al valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), quedaron por debajo de esa marca en el Gran Mendoza.

El cálculo toma como referencia el hogar "tipo 2", una composición familiar que la estadística oficial utiliza para estandarizar la medición: un jefe de 35 años, su cónyuge de 31, una hija de 8 y un hijo de 5. Para ese grupo, la CBT avanzó 2,6% frente a junio, cuando la línea de pobreza había quedado ubicada en $1.399.662,33.

La evolución de la CBT para una familia mendocina según la DEIE DEIE La línea de pobreza subió casi $400.000 en un año Según los datos de la DEIE, la suba interanual de la Canasta Básica Total fue de $399.140,65, lo que representa un crecimiento año a año cercana al 27,8%.