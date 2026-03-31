Fin de semana extra largo y actividad frenada: el campo mira a los biocombustibles

Un nuevo feriado extralargo, esta vez por las Pascuas, vuelve a complicar los mercados y la operatoria, en plena cosecha , apenas frenada por las lluvias que se vienen produciendo desde la semana pasada.

Pero no solo los productores hacen números, el Gobierno también ya que descarta el efecto inflacionario de los combustibles tradicionales, y los transportes, que caen en cascada sobre todos los eslabones de producción y comercialización.

Esta sería la base para justificar una medida largamente reclamada desde el campo : el aumento del “corte” de los combustibles fósiles (naftas y gas-oil) con biocombustibles, tema que la industria de hidrocarburos local resistió a ultranza, ubicando esa posibilidad en apenas un 12% vs el 30% de Brasil.

Ahora, sin embargo, las petroleras se verían más “incentivadas” debido al alto precio del petróleo que les permitiría exportar más volumen “estirando” el combustible local con etanol.

Según la resolución del Gobierno, la medida es “voluntaria”, pudiendo llegar a 15%, lo que, además de liberar más petróleo para la exportación, beneficiaría a las cadenas de maíz y de caña de azúcar (y también al ambiente, señalan otros).

“La industria argentina de bioetanol tiene capacidad disponible instalada para incrementar en el corto plazo su producción actual de 1,2 millones de metros cúbicos anuales, sin necesidad de nuevas inversiones”, señalan en un comunicado conjunto la Cámara Argentina de Bioetanol y el Centro Azucarero Argentino.

Asimismo, consideran que “la medida constituye una oportunidad concreta para producir más energía en el país, generar más empleo y avanzar hacia un sistema energético más competitivo, sustentable y federal”. ”El paso hacia E15 (15% de corte) alinea a la Argentina con tendencias internacionales donde los biocombustibles tienen una participación creciente en la matriz energética. Países como Brasil y Paraguay han demostrado que mayores niveles de mezcla permiten mejorar la seguridad energética y fortalecer el desarrollo productivo”, señalan.

El panorama del azúcar

El Centro Azucarero, por su parte, destacó la recuperación que se está dando en los precios, tanto en el mercado interno como en el internacional, frente a una cosecha 2025 que fue récord de molienda, tendencia que se mantendría en este 2026 con un sector sucroalcoholero que apunta a un nuevo récord de 625.000 metros cúbicos, y un plan de exportaciones de azúcar que, a marzo, ya cuenta con 560.500 tn distribuida en 43.000 tn de la Cuota a EE.UU. (que cierra en septiembre); 135.000 tn de orgánica; 290.000 tn a Chile; 67ç000 tn altercado mundial y 25.000 tn a Uruguay.