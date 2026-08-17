El posteo de la China Suárez tras el escrito de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña

La actriz compartió una publicación luego del sorpresivo escrito que realizó el futbolista contra el actor chileno.

Mauro Icardi sorprendió a todos al realizar una publicación contra Benjamín Vicuña. Todo comenzó luego de las declaraciones que realizó el actor chileno y padre de los hijos de Eugenia China Suárez en PH, Podemos Hablar.

"Yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos. O sea, eso no me lo puede robar nadie, el amor. Trato de, en estas circunstancias que son adversas, porque claramente no es cómodo, ni es lindo, ni es bueno, ni es justo, pero intento mantener un contacto a diario", comentó Vicuña sobre sus hijos que viven en Turquía con el jugador y la actriz.

Mauro Icardi, por su lado, fue contundente: "Yo, más que preocuparme porque alguien pueda "robarte" el vínculo con hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver!!!".

El posteo de la China Suárez tras el polémico posteo de Mauro Icardi contra el padre de sus hijos La China Suárez publicó una foto con Amancio tras el escrito de Icardi critiando a Vicuña por hablar de los hijos en PH. Instagram: @sangrejaponesa. La China Suárez decidió manteenr silencio ante el posteo de su pareja, aunque por la mañana del lunes compartió una foto con Amancio, uno de los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña.