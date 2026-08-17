Hayden Panettiere: revelan los resultados preliminares de la autopsia

Hayden Panettiere falleció a sus 36 años y finalmente dieron a conocer información sobre la operación de autopsia.

El mundo del espectáculo llora la muerte de Hayden Panettiere, reconocida actriz que participó en películas como Scream. La joven artista se encontraba en Carolina del Sur al momento de su fallecimiento y finalmente revelaron los detalles preliminares de la autopsia.

"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron y a los millones que la vieron en la pantalla", expresó el papá de Hayden Panettiere en un comunicado.

Finalmente y tras rumores sobre su muerte, la Revista People compartió los detalles que brindó la Oficina Forense: "Hoy se realizó la autopsia. No se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido al fallecimiento".

Revelan el resultado preliminar de la autopsia de Hayden Panettiere En mayo de este año, Hayden Panettiere dio una entrevista para el podcast de Jay Shetty. Captura de pantalla Youtube Jay Shetty. El forense además dejó en claro que "la causa y la forma de la muerte están pendientes de una investigación más exhaustiva y de la realización de estudios adicionales. Esta investigación continúa activa. Por el momento, no se dispone de más detalles".