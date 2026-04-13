Atento, Colapinto: la decisión que podría tomar la FIA de cara al cierre del campeonato de la Fórmula 1

La FIA está considerando sumar una carrera en diciembre, lo que obligaría a modificar el cierre del calendario y podría derivar en un exigente tramo final.

La Fórmula 1 podría sufrir un cambio en su calendario por decisión de la FIA.

La Fórmula 1 sigue en pleno descanso luego de las cancelaciones de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita debido al conflicto bélico en Medio Oriente. Ante ello, los pilotos y las escuderías siguen perfeccionando detalles en sus monoplazas de cara a lo que será su siguiente presentación (el GP de Miami el próximo 3 de mayo).

No obstante, este lunes por la mañana se conoció la noticia de que la FIA estaría evaluando sumar el Gran Premio de Arabia Saudita al calendario 2026. Según informó AutoRacing1, en base a declaraciones realizadas en Ziggo Sport, la Máxima analiza disputar la carrera el 6 de diciembre en el circuito callejero de Jeddah.

image La FIA evalua disputar el GP de Arabia Saudita en diciembre. X @F1 La FIA y la Fórmula 1 analizan dissputar el GP de Arabia Saudita en diciembre En caso de que se confirme la decisión de la FIA, también habría impacto directo en el cierre del campeonato mundial 2026, ya que el GP de Abu Dhabi en el mítico Circuito de Yas Marina se atrasaría una semana y se correría el 13 de diciembre.

Esta evaluación que hace la FIA tomó fuerza tras las declaraciones de Robert Doornbos, embajador del GP de Abu Dhabi, quien aseguró que esta alternativa ya está en análisis dentro de la estructura organizativa: “Ahora dicen que aplazarán Abu Dhabi una semana y que están considerando Yeda”, lanzó el expiloto neerlandés en Ziggo Sport.