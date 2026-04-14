En la previa del Superclásico, Boca recibe a Barcelona de Ecuador por la Libertadores: hora y cómo ver en vivo

En la antesala del Superclásico, Boca recibe al conjunto ecuatoriano por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Boca va en busca de su segunda victoria en la Copa Libertadores cuando reciba a Barcelona de Ecuador.

Boca Juniors recibirá este martes a Barcelona de Ecuador, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita andar con su buen andar en el torneo de clubes más importante de América.

El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como la Bombonera y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará su compatriota Leonard Mosquera.

Boca va en busca de su segunda victoria en la Libertadores Boca llega a este encuentro luego del buen debut de la semana pasada, en el que derrotó 2-1 como visitante a la Universidad Católica de Chile gracias a los goles del mediocampista Leandro Paredes y del delantero paraguayo Adam Bareiro. De esta manera, el Xeneize, que es dirigido por Claudio Úbeda, buscará un nuevo triunfo que le permita afianzarse en este Grupo D y comenzar a encaminar su clasificación a los octavos de final, aunque todavía falte mucho.

Universidad Católica vs Boca Copa Libertadores 2026 Leandro Paredes Boca ganó en su estreno en la Copa Libertadores 2026. Fotobaires En lo que respecta al Torneo Apertura, Boca viene de cosechar un discreto empate como local ante Independiente, aunque dicho resultado sirvió para extender el invicto que arrastra a 11 partidos, de los cuales solo ganó cinco y empató los seis restantes.

Barcelona de Ecuador necesita redimirse tras caer en el debut Barcelona de Ecuador, por su parte, perdió en la primera fecha como local 1-0 ante Cruzeiro de Brasil, por lo que necesita empezar a sumar con urgencia para no ver cómo se disipan sus posibilidades de pelear por la clasificación.