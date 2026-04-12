Un futbolista de Barcelona de Ecuador picanteó el choque contra Boca por la Libertadores: "Tampoco es el Milan"

Sergio Núñez, delantero suplente de Barcelona de Ecuador, lanzó una picante frase a días de jugar frente al Xeneize en la Bombonera.

Un futbolista de Barcelona de Ecuador picanteó el choque frente a Boca en la Bombonera.

Jugar en la Bombonera, con el empuje de miles de hinchas, suele ser un desafío imponente para cualquier rival de Boca, especialmente en noches de Copa Libertadores. Sin embargo, en Barcelona de Ecuador, próximo rival del Xeneize, el clima parece ser muy distinto.

Tras el triunfo 2-1 frente a Leones del Norte, que dejó al equipo tercero en la liga ecuatoriana, la atención rápidamente se posó en el cruce copero. Lejos de mostrarse cautos, en el plantel amarillo dejaron en claro que no sienten temor por jugar en territorio argentino.

La picante frase del delantero de Barcelona de Ecuador previo a enfrentar a Boca En ese contexto, el delantero uruguayo Sergio Núñez, quien suele reemplazar a Darío Benedetto, lanzó una frase picante que apuntó directamente contra el equipo dirigido por Claudio Úbeda, calentando la previa de un duelo que promete ser intenso: “Un partido difícil. Pero sabemos que es Boca, tampoco es el Milan…”, lanzó.

La picante frase de Sergio Ñúñez a días del choque contra Boca X @xeneizeterno El surgido de Peñarol tiene motivos para confiar, ya que Barcelona de Ecuador debió superar varios partidos decisivos antes de meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores y logró salir airoso en cada uno de ellos: “Sabemos que podemos ganar el partido, como también lo ganamos en Argentina contra Argentinos y en Brasil con Botafogo. Con esa mentalidad vamos a ir”, aseguró con el pecho inflado.

Así está el Grupo D de la Copa Libertadores En el comienzo de esta Copa Libertadores 2026, Boca le ganó 2-1 a Universidad Católica en Chile días atrás y quedó en lo más alto del Grupo D junto a Cruzeiro, que derrotó 1-0 fuera de casa justamente al elenco ecuatoriano.