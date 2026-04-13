El desafiante mensaje de Iván Marcone a Belmonte tras su pelea en pleno Boca-Independiente: "Yo me peleo mano a mano, no tres contra uno"

Tras su fuerte encontronazo en pleno partido, Iván Marcone le dejó un picante mensaje a Tomás Belmonte post empate en la Bombonera.

En un clásico muy caliente, Boca e Independiente se repartieron puntos en la Bombonera al igualar 1-1. Con muchas polémicas arbitrales, el Xeneize, con un equipo totalmente alternativo, no pudo seguir con su racha de triunfos ante el Rey de Copas que llegaba entonado tras ganarle a Racing.

A pesar de las polémicas, una de las imágenes más llamativas del partido se dio sobre el final del PT. Iván Marcone, capitán del equipo de Quinteros, fue a disputar una pelota con Tomás Belmonte y luego de que la jugada se dispersara, ambos futbolistas quedaron enganchados en el piso como si estuvieron haciendo lucha libre.

Finalmente, Camilo Rey Domenech y Malcom Braida corrieron al jugador de Independiente para que la pelea finalizará ahí. No obstante, tras el final del partido, el capitán del Rey de Copas habló en diálogo con ESPN Fútbol 1 y le dejó un picante mensaje al mediocampista xeneize.

El picante mensaje de Iván Marcone a Tomás Belmonte El desafiante mensaje de Marcone a Belmonte tras su pelea en pleno Boca-Independiente X @SC_ESPN "Me dejaron solo igual no vino nadie. Estaba esperando a un compañero, pero no vinieron y tuve que aguantarla solo. Está todo bien con Belmonte, mandale un abrazo. Yo cuando me peleo voy uno contra uno, no tres contra uno", declaró Marcone.