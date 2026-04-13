Durísimo comunicado de agrupaciones oficialistas de Independiente por el polémico penal para Boca: "Bochornoso acto de injusticia"

Boca e Independiente empataron 1-1 en la Bombonera en un partido con muchas polémicas. Los dirigidos por Claudio Úbeda, quien planeó un equipo totalmente alternativo pensando en la Libertadores y el Superclásico, reclamaron una mano de Marcone en el comienzo de la jugada que derivó en el 1-0 de Matías Abaldo.

Por su parte, el Rojo protestó eufóricamente el penal señalado por Andrés Merlos (a través del VAR) tras una infracción de Sebastián Valdez sobre Alan Velasco y que terminó con el empate de Milton Giménez. La bronca en el cuadro de Avellaneda fue tan grande que el propio Gustavo Quinteros terminó viendo la roja por insultar al árbitro del encuentro.

A pesar de que el compromiso ya terminó, en Independiente siguen con mucha bronca por la pena sancionada y ahora fueron agrupaciones oficialistas del club quienes lanzaron un durísimo comunicado por el polémico penal a favor del cuadro de la Ribera.

El durísimo comunicado de las de agrupaciones oficialistas de Independiente por el polémico penal para Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mati_martinez/status/2043475141519090147?s=46&partner=&hide_thread=false COMUNICADO | Dos de las Agrupaciones que integran el oficialismo (NGR y AIT) emitieron este comunicado de acuerdo a lo aconteció ayer en cancha de Boca.#Independienre pic.twitter.com/z0VAJ3SObj — Matias Martinez (@Mati_Martinez) April 12, 2026

“En base a los hechos ocurridos en el partido llevados a cabo a cabo el 11 de abril de 2026, las Agrupaciones abajo firmantes declaramos: Ayer asistimos una vez más a un bochornoso acto de injusticia contra nuestro club por parte del cuerpo arbitral que legitimó un penal inexistente (el VAR analizó parcialmente las imágenes) en un momento clave del partido. No es la primera y seguramente no será la última vez. Y este reclamo no puede ser aislado de una agrupación política o de socios que se quejan en los bares o en las redes. Independiente debe estar por encima de todos y en esto debemos estar comprometidos del primero al último: hinchas, dirigentes, agrupaciones políticas, socios, todos. En un año electoral no debe haber especulaciones políticas ni coqueteo con el poder que, en definitiva, es cómplice de lo que nos pasa. Reiteramos, si algunos piensan que cuento peor mejor, están equivocando el objetivo que debe ser siempre que Independiente esté en lo más alto. Algunos momentos exigen definiciones y no tibiezas, y este es uno de ellos. Y como decía Dante “los que se mantienen neutrales en tiempos de crisis serán reconocidos como cómplices”.