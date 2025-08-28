En vivo: River se mide ante Unión en Mendoza por el pase a cuartos de final

Tras el agónico 1-1 ante Lanús con mayoría de suplentes, donde Marcelo Gallardo se fue con bronca y sin hablar tras el empate del Granate en el último suspiro, River tiene una parada bravísima ante el Unión de Leonardo Madelón por los octavos de final de la Copa Argentina. El partido, que se disputa en el Malvinas Argentinas de Mendoza, es dirigido por el árbitro Andrés Gariano y trasnmitido por la señal de TyC Sports. El ganador de esta llave enfrentará a Racing en los cuartos de final del certamen.