Gustavo Quinteros explicó por qué no llegó a Boca, pese a los rumores: "La verdad es que..."

En ese sentido, explicó por qué no se concretó su llegada al Xeneize: "La verdad es que nunca hubo un contacto directo conmigo, solo los comentarios que todos saben. Yo no cambié mi vida y seguí con lo que tenía organizado: esperar dos o tres meses para analizar las opciones que podían salir, mientras hacía un viaje familiar por Europa que teníamos previsto. Yo seguí con mi planificación, la verdad, no tengo más nada para decir", reveló Quinteros.