Tras el “no” de Milito, Boca descartó a otro técnico que era el “máximo candidato”

Boca Juniors se encuentra en una crisis futbolística que no pareciera tener una salida inmediata. Sin competencia internacional regular en todo el 2025, recientemente eliminado del torneo Apertura y con Juan Román Riquelme cuestionado como nunca antes en su rol de presidente, hace más de tres semanas que no tiene DT tras el despido de Fernando Gago y, a menos de un mes del Mundial de Clubes, aún no se sabe quién se hará cargo del equipo.

Gabriel Milito era el principal candidato a reemplazar a Pintita en el banco del Xeneize. Pero, ante la tardanza de las negociaciones, terminó rechazando la oferta y este jueves se supo que asumirá en las Chivas de Guadalajara. Tras su "no", hubo otro nombre con el que se especuló que había un favoritismo en Brandsen 805: Gustavo Quinteros.

Gustavo Quinteros no será DT de Boca

Sin embargo, en la última hora, el periodista Julio Pavoni informó por la señal de TyC Sports que el ex técnico de Vélez, que viene de ser campeón de la Liga Profesional de Fútbol 2024 y de último paso por Gremio de Puerto Alegre en este 2025, tampoco será el próximo entrenador del cuadro de la Ribera.

"Podemos confirmar que el próximo DT de Boca ya está elegido, que ya tiene el contrato en la mano, que ya está en legales entre las dos partes y que no es Gustavo Quinteros. Está descartado", aseguró sin pestañar el cronista esta noche en el programa Presión Alta.

Gustavo Quinteros no será el próximo DT de Boca. (Foto: Fotobaires)

Con este nuevo "candidato" fuera de carrera, continúa la incógnita acerca de quién tomará las riendas en el cuadro Azul y Oro. Miguel Ángel Russo también sería pretendido, aunque su llegada parece poco probable con San Lorenzo aún en carrera por el título del Apertura. También comenzaron a resonar nombres como el del Kily González y Ruben Darío Insua, pero de momento no parecieran ser mas que puras especulaciones.