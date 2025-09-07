El gesto de Maxi Salas con una figura de Racing a semanas del clásico del morbo ante River

Maxi Salas se junto con un excompañero suyo de la Academia a semanas del duelo de cuartos de Copa Argentina ante el Millonario de Marcelo Gallardo.

Maxi Salas se junto con un excompañero suyo de Racing a semanas del clásico del morbo ante River.

Todos los hinchas están esperando a que se conozca el día, la hora y la sede del partido entre River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. Este encuentro será especial no solo porque es un clásico sino que tendrá mucho morbo debido a que Maxi Salas, quien se fue de la Academia en este mercado de pases al Millonario, se volverá a enfrentar a su ex equipo.

Pero eso no fue lo único, ya que en medio de las negociaciones las dirigencias de ambos equipos se sacaron chispas en el último mercado, debido a que River pagó la cláusula de rescisión de MS y este tenía una oferta de renovación encima de la mesa para seguir jugando en la Academia, pero se decantó por jugar en el elenco de Núñez lo que hizo que los hinchas lo trataran de “traidor”.

Maxi Salas se juntó con Maravilla Martínez Además, mientras se definía su salida del vigente campeón de la Recopa Sudamericana, quien lanzó indirectas en su cuenta de Instagram fue Maravilla Martínez. Durante la pretemporada y mientras aún ambos compartían plantel, el goleador del equipo de Gustavo Costas citaba pasajes bíblicos en modo de indirectas hacia el ex Palestino. En ese momento muchos pensaban que ambos pasaron de ser amigos a romper los lazos, pero eso no fue así y el pasado sábado por la tarde ambos se juntaron en el complejo de Campana que tiene el ex Instituto.

Luego de que Gallardo les diera el fin de semana libre a sus jugadores, Maxi Salas aprovechó para visitar a su excompañero de equipo y allí, ambos se sacaron una foto con el termo bajo el brazo del correntino y el mate en su mano abrazando a Maravilla.

image Maravilla Martínez y Maxi Salas se juntaron en el predio de Campana.