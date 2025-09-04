Atento, Racing: la dura sanción a Marcos Rojo por su expulsión en la revancha contra Peñarol

La Conmebol dio a conocer la el castigo a Marcos Rojo y Bruno Zuculini por las tarjetas rojas que recibieron en el partido de vuelta entre Racing y Peñarol.

El defensor de Racing, Marcos Rojo, fue suspendido por dos fechas, mientras que Bruno Zuculini recibió una, por sus respectivas expulsiones ante Peñarol de Montevideo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por lo tanto, el central ex Boca se perderá la serie de cuartos de final, contra Vélez, y en el caso del volante, solo estará ausente en el encuentro de ida.

La expulsión de Marcos Rojo en Racing-Peñarol La expulsión de Marcos Rojo en el partido de vuelta entre Racing y Peñarol La expulsión de Marcos Rojo en el partido de vuelta entre Racing y Peñarol

Rojo, de 35 años, llegó a la Academia hace poco más de un mes desde el Xeneize y su llegada a Avellaneda fue polémica. De hecho, el zaguero solo puede jugar la Copa Libertadores y la Copa Argentina en este semestre, debido a un articulo en el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que le prohíbe a un futbolista vestir la camiseta de otro club si llegaba con el pase en su poder luego de una fecha límite.

Así, debutó con la camiseta de Racing en el partido de ida de los octavos de final ante Peñarol , en Montevdeo, jugando los diez minutos finales, aunque pasó desapercibido en lo que terminó siendo derrota del equipo de Gustavo Costas.