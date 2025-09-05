Los 3 jugadores que incluirá Marcelo Gallardo en la lista de River para la serie de cuartos ante Palmeiras

Marcelo Gallardo volverá a tener la posibilidad de hacer cambios en la nómina de la Copa y ya decidió los futbolistas que entrarán en la misma.

El DT de River ya decidió los cambios finales en la nueva lista de la Libertadores para los cuartos.

Se vienen semanas más que importantes para River. Después del parate por Eliminatorias, el equipo de Marcelo Gallardo comenzará una seguidilla clave e intensa en la que definirá su suerte en todos los frentes, pero con el foco principal puesto en la llave ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Al igual que ocurrió en la fase previa, el Millonario tendrá la posibilidad de hacer cambios en la lista de buena fe. En dicha instancia, donde enfrentó a Libertad de Paraguay, eran cinco los permitidos, pero ahora el número disminuye: el DT podrá incluir a tres futbolistas más, y ya decidió cuáles serán los elegidos.

Los 3 futbolistas que entrarán en lista de River para la llave con Palmeiras El primero, sin duda alguna, será Lautaro Rivero, el zaguero de 20 años que River repescó a mitad de año de Central Córdoba y se ganó un merecido lugar entre los titulares a base de sólidos rendimientos cada vez que le tocó jugar. A tal punto de que el Muñeco analiza seriamente respetarle el lugar, al menos, en el partido ante el Verdao en el Monumental.

lautaro rivero Lautaro Rivera será uno de los cambios que hará Gallardo en la lista de la Copa. Instagram @lautarorivero_03

No obstante, el siguiente nombre es el de Juan Cruz Meza, el hermano de Maxi, a quien Gallardo le dio su voto de confianza subiéndolo a Primera y dándole algunos minutos durante este segundo semestre. Misma situación que Juan Bautista Dadín, el goleador de la Reserva del Millonario que también ingresará en la nueva nómina para la Copa.