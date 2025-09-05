Matías Martin criticó a la hinchada en Argentina-Venezuela: "No vi un peor público en mi vida yendo a River a ver a la Selección"

En su programa radial, Matías Martin fue muy duro con los hinchas argentinos que estuvieron presentes en el último partido oficial de Messi en el país.

El conductor y periodista Matías Martin fue contundente al hablar de los hinchas argentinos ante Venezuela. Foto: captura de video YouTube/ Urbana Play.

La despedida oficial de Lionel Messi con la Selección argentina en las Eliminatorias, y también en suelo argentino-, fue una verdadera fiesta. La goleada 3-0 ante Venezuela con doblete del 10 cerró una noche perfecta en un Monumental colmado. Sin embargo, no todos se fueron con esa sensación, al menos en el caso de Matías Martin.

El reconocido periodista, que cubrió la victoria de la Scaloneta en Núñez, dejó una sorpresiva confesión referida al público que estuvo presente en el partido frente a la Vinotinto en Todo Pasa, programa radial que conduce por Urbana Play.

La dura crítica de Matías Martin al público de Argentina-Venezuela "Capítulo aparte, la frialdad del público: no vi un peor público en mi vida yendo a River a ver a la Selección", comenzó diciendo Martin. A su vez, fue a fondo con el argumento de esa primera opinión: "Se sabe que es un público familiar, que alienta menos, que está más pendiente de la foto, de la cartulina con el 'Messi, regalame la camiseta'", dijo.

La queja de Matías Martin sobre el público de Argentina-Venezuela. La queja de Matías Martin sobre el público de Argentina-Venezuela. Video: Urbana Play FM

Por la misma línea, el conductor se resignó por los cantitos -según él, pocos- que corearon los hinchas argentinos en el Monumental: "Ayer iban 28 minutos del primer tiempo y digo '¿la gente sabe que puede cantar?'. Pero nada, eh. Era un cine, el público directamente mudo. La única canción que se cantó fue 'el que no salta es un inglés', dos veces o tres. ¿Ni a Messi le van a cantar? 85 minutos le cantaron 'Messi, Messi'".