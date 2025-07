La tajante respuesta de Marcelo Gallardo sobre la polémica llegada de Maxi Salas: "Hablaron demasiado"

El Muñeco, sin ánimos de entrar en conflicto, eligió responder con firmeza pero sin confrontar directamente. “Yo prefiero no contestar. Creo que la palabra más importante es la del futbolista, que se expresó y vivió todo el proceso. Así que me parece la palabra más valiosa”, sostuvo en relación a los dichos de Diego Milito y la dirigencia académica.

Gallardo también fue contundente sobre el nivel de exposición que tomó el tema: “Después, si entramos en una disputa, me parece que ya hablaron demasiado... y a mí no me preocupan en absoluto las opiniones externas. Yo sé cómo soy y cómo me comporto, sin hipocresía. Lo demás me tiene sin cuidado”.