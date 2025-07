Limpieza en River: cuatro referentes que "zafaron" y se quedan hasta diciembre

Qué pasa con Borja

El ciclo de Miguel Borja en River parece llegar a su fin. Gallardo le comunicó que no será prioridad y el delantero también quiere emigrar. Sus 60 goles en 135 partidos ya no tienen el peso de otras épocas. Aunque estará en el banco contra Platense, no se descarta que surja una oferta antes del cierre del mercado. Si no aparece, será alternativa.