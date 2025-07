El conflicto entre Juan Fernando Quintero y América de Cali que traba su vuelta a River

En los últimos días, surgieron rumores que indicaban que el cuadro colombiano no había cumplido con algunos pagos hacia el futbolista, ya que el contrato lo pagaban 50/50 el club y un grupo empresario. Es por este motivo que tomó la decisión de dejar al equipo y su país para regresar al elenco de Núñez. No obstante, los caleños aseguraron que no mantienen ninguna deuda y que cumplieron su contrato con JFQ.

De todas formas, la llegada de Quintero al elenco de Núñez no peligra debido a que el futbolista rescindiría su contrato comprobando que no recibió el dinero acordado. Además, el futbolista es optimista en destrabar la situación y si todo sale bien, la semana que viene viajará rumbo a Buenos Aires para hacerse la revisión médica y firmar su contrato con el cuadro de la Banda.

Juanfer Quintero habló sobre "el pacto" con Diego Milito y fue muy claro con su postura. Juanfer Quintero habló sobre "el pacto" con Diego Milito y fue muy claro con su postura. Video: X: @desnudateconeva

“Fue un pacto. Pero en ese momento que salgo de Racing, hablé con el presidente (Diego) Milito, con el que tengo buena relación y le dije que se quedara muy tranquilo porque no iba a ir a River”, explicó el enganche. No obstante, el colombiano enfatizó en que la promesa solo era aplicable para el mercado de pases anterior y dejó la puerta abierta para su vuelta al Millonario: "Ya pasaron seis meses de ese pacto. Ahora tuve una situación particular. América no me pudo pagar durante ese tiempo, solo algo muy básico. No es lo que esperaba”.