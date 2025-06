La sorpresiva confesión de Juan Fernando Quintero sobre un posible futuro en River: "Va a ser como..."

Este viernes por la mañana los hinchas de River volvieron a ilusionar con el posible regreso de un hijo pródigo de la casa: Juan Fernando Quintero . El volante colombiano anunció su salida de América de Cali , ya que el club no puede pagar el salario del futbolistas debido a los problemas económicos que afrontan.

“Tenemos una reunión con el club, queremos terminar todo de la mejor manera. Yo recibí un llamado del club, diciendo que no podían contar más conmigo por la situación y está perfecto“, fue lo que dijo el ex Racing en diálogo con Win Sports.

La sorpresiva revelación de Juan Fernando Quintero sobre un posible futuro en River

Embed - Juan Fernando Quintero aseguró que será director deportivo de River en un futuro

Tras hablar de su salida, el jugador de 32 años dejó en claro que no se reunirá a escuchar ofertas de ningún equipo hasta que no haya arreglado su salida del América de Cali. No obstante, lo que sí reveló y que sorprendió a todos los hinchas del Millonario fue lo que hará cuando se retire profesionalmente del deporte: “Tengo claro que después de mi retiro, mi futuro va a ser como director deportivo de River. Así lo siento y así va a pasar”, aseguró.