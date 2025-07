La tajante condición que Gallardo le puso a River para aceptar la vuelta de Juanfer Quintero

Gallardo pidió que se concreten antes las incorporaciones de nombres como Maximiliano Salas, Lucas Cepeda y Juan Carlos Portillo, jugadores expresamente pedidos por él. La falta de avances en estas negociaciones genera cierta inquietud en el cuerpo técnico millonario, que no quiere desviar el foco de lo planificado.

En ese sentido, el DT de River dejó claro que si bien valora a Quintero y no descarta su regreso, su nombre no figuraba entre los objetivos iniciales de este mercado de pases. Por eso, el caso del colombiano se analizará solo si el club cumple primero con las prioridades ya marcadas.

La videollamada entre Juanfer Quintero y Gallardo. Foto: Archivo Juanfer Quintero no es la prioridad de Marcelo Gallardo, pero hay buena predisposición para que vuelva a River

Mientras tanto, la dirigencia evalúa los siguientes pasos. Las próximas horas serán clave tanto para resolver el futuro de Quintero como para concretar los fichajes pendientes que exige el entrenador. La pelota, ahora, está en manos de los directivos.

Por su parte, Quintero ya dio señales de que está dispuesto a volver. En una reciente entrevista, recordó el pacto con Racing tras su salida, pero aclaró: “Ya pasaron seis meses. América no me pudo pagar por seis meses, solo algo muy básico. No es lo que esperaba”.

El colombiano acumula 19 goles y 16 asistencias en 97 partidos oficiales con la camiseta de River. Además, fue protagonista en la conquista de cuatro títulos, entre ellos la histórica Copa Libertadores 2018, con su inolvidable gol en la final ante Boca.