Juan Fernando Quintero habló del "pacto que hizo con Milito" en Racing y dejó un tremendo guiño para River: "Ya pasaron..."

Juanfer Quintero habló sobre "el pacto" con Diego Milito y fue muy claro con su postura. Juanfer Quintero habló sobre "el pacto" con Diego Milito y fue muy claro con su postura. Video: X: @desnudateconeva

No obstante, el colombiano enfatizó en que la promesa solo era aplicable para el mercado de pases anterior y dejó la puerta abierta para su vuelta al Millonario: "Ya pasaron seis meses de ese pacto. Ahora tuve una situación particular. América no me pudo pagar durante ese tiempo, solo algo muy básico. No es lo que esperaba”.