River presentó la lista de buena fe para la serie ante Palmeiras: por qué entran 3 y salen solo 2
Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín son los futbolistas que ingresan a la lista de River para los cuartos de final. Quiénes salen.
River Plate cerró la lista de buena fe para los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que enfrentará a Palmeiras. El entrenador Marcelo Gallardo confirmó los tres cambios reglamentarios, aunque el detalle más llamativo fue que el club aprovechó un vacío legal para sumar un jugador extra sin necesidad de reemplazar a otro.
De esta manera, el Millonario presentó una nómina con tres incorporaciones: Lautaro Rivero, quien regresó al club en el último mercado de pases, y los juveniles Juan Cruz Meza y Juan Bautista Dadín. Por su parte, los futbolistas que salieron de la lista fueron Santiago Simón -traspasado al Toluca de México- y Franco Mastantuono, quien pese a haber sido transferido al Real Madrid todavía figuraba en la nómina de octavos de final.
La particularidad estuvo en que River pudo incluir un tercer jugador sin efectuar una baja adicional. Esto se debe a que en la fase anterior el club había retirado a siete futbolistas, lo que le dejó margen para realizar un reemplazo extra en esta instancia. En aquella oportunidad se dio de baja a Manuel Lanzini, Matías Rojas, Matías Kranevitter, Gonzalo Tapia, Leandro González Pírez, Rodrigo Aliendro y el arquero Lucas Lavagnino. En este caso, el mediocampista Juan Cruz Meza ingresó en lugar de Tapia.
Para una hipotética semifinal, River podrá hacer tres modificaciones más en la lista de buena fe. Si bien no incorporará más futbolistas, Gallardo podría optar por darle un lugar a algún otro juvenil.
Los números que usarán
Según el reglamento, aquellos futbolistas que ingresen deberán utilizar el mismo número del jugador saliente o, en su defecto, alguno que haya quedado libre. En este caso, los tres jugadores que entran portarán sus habituales dorsales, los cuales no estaban ocupados en la lista de la Copa Libertadores:
- Lautaro Rivero:N°13
- Juan Cruz Meza:N°47
- Bautista Dadín:N°27
De esta manera, el Millonario llega al duelo frente al conjunto brasileño con una lista renovada, entre bajas e incorporaciones. El encuentro de ida se disputará en el Estadio Más Monumental, mientras que la revancha será en San Pablo.
La lista de buena fe de River para los cuartos de final
- 1- Franco Armani
- 2- Federico Gattoni
- 4- Gonzalo Montiel
- 5- Juan Portillo
- 6- Germán Pezzella
- 7- Maximiliano Salas
- 8- Maximiliano Meza
- 9- Miguel Borja
- 10- Juan Fernando Quintero
- 11- Facundo Colidio
- 13- Lautaro Rivero
- 14- Sebastián Boselli
- 15- Sebastián Driussi
- 16- Fabricio Bustos
- 17- Paulo Díaz
- 18- Gonzalo Martínez
- 20- Milton Casco
- 21- Marcos Acuña
- 22- Kevin Castaño
- 23- Matías Galarza
- 24- Enzo Pérez
- 25- Jeremías Ledesma
- 26- Ignacio Fernández
- 27- Bautista Dadín
- 28- Lucas Martínez Quarta
- 32- Agustín Ruberto
- 33- Agustín De La Cuesta
- 34- Giuliano Galoppo
- 35- Giorgio Costantini
- 36- Ulises Giménez
- 38- Ian Subiabre
- 39- Santiago Lencina
- 40- Lucas Obregón
- 41- Santiago Beltrán
- 42- Jeremías Martinet
- 47- Juan Cruz Meza