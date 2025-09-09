Es una de las joyas de River, tiene cláusula de US$ 30.000.000 y hay preocupación porque no renueva su contrato

Una de las figuras del River de Marcelo Gallardo generó preocupación en la dirigencia debido a que aún no llegaron a un acuerdo con su renovación de contrato.

En los últimos mercado de pases, la dirigencia de River Plate ha logrado vender a sus grandes joyas surgidas de las Inferiores (Mastantuono o Claudio Echeverri). No obstante, también ha perdido la posibilidad de generar dinero con otras, ya que no habían llegado a un acuerdo para renovar su contrato y esto es lo que está sucediendo ahora mismo con Ian Subiabre, futbolista de 18 años y que esta próximo a disputar el Mundial Sub 20 con la Selección argentina a fines de septiembre.

El delantero nacido en Comodoro Rivadavia tiene contrato con el elenco de Núñez hasta diciembre de 2026 y una cláusula de rescisión de 30 millones. Desde la CD de River, comenzó a existir una preocupación de que el zurdo no renueve su contrato y que a partir del 1 de julio del próximo año pueda comenzar a negociar con otros clubes e irse en condición de libre o que use los tiempos a su favor para forzar una venta prematura como fue la de Echeverri al City a fines del 2023.

El motivo por el cual aún River Plate no llegó a un acuerdo en la renovación de Ian Subiabre Es por ello que ya comenzaron a moverse y según informó el Diario Olé, había un acuerdo de palabra entre ambas partes hace unas semanas atrás: extensión de contrato hasta diciembre de 2028 con una suma salarial elevada respecto a la actual y una cláusula de 35.000.000 de euros, apenas 5M más que la actual. No obstante, desde la dirigencia del club que dirige Marcelo Gallardo aseguran que hay una traba en las negociaciones por parte de los representantes del futbolistas, que encabeza nada menos que Claudio Paul Caniggia, y aseguran que el convenio redactado que recibieron por escrito triplicaba el monto de salida del delantero (100 millones de dólares de cláusula).

Ian Subiabre Ian Subiabre debutó en River Plate en enero de 2024 con Martín Demichelis como DT. FotoBaires

Esto se debe a la política implementada por la CD, tras la salida de Mastantuono, con el objetivo de blindar a sus principales figuras, como Facundo Colidio, y especialmente a sus jóvenes promesas, quienes firmaron contratos con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Ahora, el conflicto surge porque el entorno de Ian Subiabre considera que el jugador debería recibir un salario acorde a ese monto de cláusula, algo que —según ellos— todavía no se ha planteado formalmente. Por eso, el acuerdo de palabra que existía quedó en suspenso hasta que ambas partes lleguen a un nuevo entendimiento.