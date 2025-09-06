Sufre Gallardo: la mala noticia en River tras el empate de la Reserva ante Boca

En el empate 1-1 en el Superclásico ante Boca, el Muñeco recibió una mala noticia con un futbolista de River que suele convocarlo en Primera.

Marcelo Gallardo recibió una pésima noticia tras el empate de la Reserva de River en el Superclásico ante Boca.

Por la octava fecha del torneo de Reserva, Boca y River Plate se vieron las caras en el Predio de Ezeiza. En un partido que fue parejo de principio a final, la emoción y los goles llegaron sobre el final. A los 30’, Ulises Giménez convirtió en su propio arco y le dio la ventaja al Xeneize, pero unos minutos más tarde Alex Woiski empató el partido y decretó el 1-1 final.

En este encuentro, ambos equipos bajaron a futbolistas que suelen ser convocados en Primera con el objetivo de quedarse con los tres puntos y festejar ante el clásico rival de toda la vida. Sin embargo, esta jugada le salió mal a Marcelo Gallardo y todo River debido a que un jugador salió lesionado y encendió las alarmas a 9 días de la ida ante Palmeiras.

El futbolista de River que salió lesionado y provocó un dolor de cabeza para Gallardo Giorgio Constantini, quien suele ser convocado por el Muñeco, izquierda, por lo que quedó tendido en el suelo y tuvo que pedir asistencia médica. Finalmente, no pudo continuar y salió reemplazado por Juárez.

image Giorgio Constantini salió lesionado en el Superclásico de Reserva ante Boca y encendió las alarmas. Foto: @RiverPlate

Ahora, el volante tendrá que aguardar algunos días para someterse a los estudios médicos que confirmen la magnitud de la lesión. A raíz de ello, es muy probable que no sea tenido en cuenta para la serie frente al conjunto brasileño.