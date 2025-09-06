Sufre Gallardo: la mala noticia en River tras el empate de la Reserva ante Boca
En el empate 1-1 en el Superclásico ante Boca, el Muñeco recibió una mala noticia con un futbolista de River que suele convocarlo en Primera.
Por la octava fecha del torneo de Reserva, Boca y River Plate se vieron las caras en el Predio de Ezeiza. En un partido que fue parejo de principio a final, la emoción y los goles llegaron sobre el final. A los 30’, Ulises Giménez convirtió en su propio arco y le dio la ventaja al Xeneize, pero unos minutos más tarde Alex Woiski empató el partido y decretó el 1-1 final.
En este encuentro, ambos equipos bajaron a futbolistas que suelen ser convocados en Primera con el objetivo de quedarse con los tres puntos y festejar ante el clásico rival de toda la vida. Sin embargo, esta jugada le salió mal a Marcelo Gallardo y todo River debido a que un jugador salió lesionado y encendió las alarmas a 9 días de la ida ante Palmeiras.
El futbolista de River que salió lesionado y provocó un dolor de cabeza para Gallardo
Giorgio Constantini, quien suele ser convocado por el Muñeco, izquierda, por lo que quedó tendido en el suelo y tuvo que pedir asistencia médica. Finalmente, no pudo continuar y salió reemplazado por Juárez.
Ahora, el volante tendrá que aguardar algunos días para someterse a los estudios médicos que confirmen la magnitud de la lesión. A raíz de ello, es muy probable que no sea tenido en cuenta para la serie frente al conjunto brasileño.
¿Qué se le viene a River?
Tras la fecha FIFA, el equipo de Marcelo Gallardo volverá al ruedo el próximo sábado a las 19 cuando visite a Estudiantes de La Plata por la octava fecha del Clausura. Luego, abrirá la llave ante el Verdao en el Monumental, en el medio visitará a Atlético Tucumán, y una semana después definirá la serie en el Allianz Parque.