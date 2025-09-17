Un líder de la CGT advirtió que si "el Gobierno no reacciona, todo puede terminar un gran paro nacional"

La central obrera, envalentonada por el triunfo de Axel Kicillof en las elecciones bonaerenses, acelera sus críticas al Gobierno de Javier Milei , luego de meses de una relación cordial.

En diálogo con MDZ , el referente camionero y miembro del triunvirato, Octavio Argüello , afirmó que “es una marcha muy importante”. “Estamos acá resistiendo a este gobierno que es totalmente sensible, ataca a los trabajadores, a la salud, a la educación. Este no es el país ni el rumbo que queremos los argentinos”, agregó.

En ese contexto, informó que mañana se llevará a cabo una reunión confederal de la CGT, donde, además de ir definiendo el futuro de la conducción de la organización, se definirán “los pasos a seguir” sobre la situación política y económica del país.

“Se hablará de la lectura de lo que está sucediendo económica y socialmente es un tema fundamental. Sobre todo, la defensa de un gobierno que ataca lo que es la salud pública, la obra pública, esto no se puede seguir sosteniendo. Es un modelo de hambre, de angustia, que ataca a los jubilados, que ataca a todos los sectores más humildes”, consideró.

Consultado sobre posibles paros generales, el referente de la CGT afirmó que “el paro por el paro en sí mismo no tiene sentido”. “Esto se va a ir profundizando. Tenemos muchos temas que tenemos que seguir discutiendo. Si el Gobierno hace oídos sordos y a la movilidad social, seguramente se va a desembocar un paro. Si no reacciona a lo que está sucediendo, esto se va a profundizar y terminaremos en un gran paro nacional”, aseguró el dirigente.