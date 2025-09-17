Marcha federal: manifestantes celebran afuera del Congreso el rechazo a los vetos de Javier Milei

Live Blog Post

La carta que leyeron los trabajadores del Garrahan

El equipo de salud del Garrahan abrió su mensaje destacando la masiva movilización en defensa del hospital y la universidad pública: “Hoy saludamos esta plaza acompañados de cientos de trabajadores, trabajadoras, estudiantes, jubilados y familias, rodeando el Congreso para decirle a las y los diputados que defiendan al Hospital Garrahan, a los hospitales pediátricos alcanzados por la ley y a la Universidad Pública, rechazando los vetos del gobierno de Milei”.

En esa línea, advirtieron: “No es admisible ni viable un país en el que se desmantele su principal hospital pediátrico, de alta complejidad, donde se realizan cientos de miles de consultas y procedimientos al año”. Además, remarcaron que “el apoyo popular que tiene el Garrahan contrasta con el descrédito creciente del gobierno ante la población” y reiteraron su pedido de un aumento en el sueldo básico de los trabajadores.

Finalmente, denunciaron que “la agresión al Garrahan forma parte de un ataque a la salud pública” y cuestionaron las modificaciones sobre las residencias médicas planteadas por el Ejecutivo. Según expresaron, estas “debilitan la formación, precarizan condiciones laborales y rompen un sistema probado, justo y eficaz”, por lo que manifestaron su “más enérgico rechazo” a la reforma.