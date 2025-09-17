Marcha federal: manifestantes celebran afuera del Congreso el rechazo a los vetos de Javier Milei
La marcha federal reúne a los trabajadores del Hospital Garrahan, estudiantes y docentes de universidades públicas, y jubilados.
La marcha federal reúne a los trabajadores del Hospital Garrahan, estudiantes y docentes de universidades públicas, y jubilados.
Este miércoles se lleva a cabo la tercera marcha federal universitaria encabezada por estudiantes y docentes contra el veto a la ley de financiamiento universitario. Además, en el marco de la emergencia pediátrica, se sumarán también trabajadores del Hospital Garrahan, sumado a jubilados y pensionados.
Esta intensa jornada de movilizaciones, que se realizará en la Plaza del Congreso bajo un fuerte operativo de seguridad y con el edificio vallado, será una protesta contra los vetos del presidente Javier Milei. Junto a estos grupos que ya se han movilizado, también se espera la participación de la CGT y de otros movimientos sociales.
Luego de que se conoció el recuento de votos, los manifestantes que se reunieron en las afueras del Congreso celebraron el rechazo a los dos vetos de Javier Milei, tanto al Financiamiento Universitario como a la Emergencia en pediatría.
A minutos de que se conozcan novedades en el Congreso, el gobernador bonaerense Axel Kicillof estuvo presente en la Marcha Federal Universitaria.
El funcionario, crítico de la gestión del presidente Javier Milei y claro ganador en las últimas elecciones de su provincia, decidió sumarse a la movilización a la que él mismo había convocado horas antes.
En una jornada marcada por las movilizaciones y mientras en el recinto se debate el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei, así vivieron la marcha los miles de manifestantes, universitarios, trabajadores del Hospital Garrahan y otros sectores, que se reunieron en la Plaza del Congreso.
Marcha Universitaria Federal.
Marcha Universitaria Federal.
Marcha Universitaria Federal.
Marcha Universitaria Federal.
Tras el discurso de los trabajadores del Garrahan, comenzaron a llegar las primeras columnas universitarias que se movilizaron desde distintos puntos de la ciudad, principalmente desde Plaza Houssay, en rechazo al veto al financiamiento a las universidades. La mayor convocatoria se espera cerca de las 17.
Al igual que el personal médico del hospital, se prevé que algunos referentes estudiantiles también tomen la palabra en el escenario montado en la Plaza del Congreso.
Las columnas de las universidades comenzaron a movilizarse desde Plaza Houssay hacia la Plaza del Congreso, donde se espera un segundo acto en el escenario montado para los discursos de referentes universitarios. Allí, los manifestantes avanzan por avenida Córdoba hasta avenida Callao y se prevé que los lleguen por la calle Rivadavia para unirse al resto de los presentes en la zona.
El equipo de salud del Garrahan abrió su mensaje destacando la masiva movilización en defensa del hospital y la universidad pública: “Hoy saludamos esta plaza acompañados de cientos de trabajadores, trabajadoras, estudiantes, jubilados y familias, rodeando el Congreso para decirle a las y los diputados que defiendan al Hospital Garrahan, a los hospitales pediátricos alcanzados por la ley y a la Universidad Pública, rechazando los vetos del gobierno de Milei”.
En esa línea, advirtieron: “No es admisible ni viable un país en el que se desmantele su principal hospital pediátrico, de alta complejidad, donde se realizan cientos de miles de consultas y procedimientos al año”. Además, remarcaron que “el apoyo popular que tiene el Garrahan contrasta con el descrédito creciente del gobierno ante la población” y reiteraron su pedido de un aumento en el sueldo básico de los trabajadores.
Finalmente, denunciaron que “la agresión al Garrahan forma parte de un ataque a la salud pública” y cuestionaron las modificaciones sobre las residencias médicas planteadas por el Ejecutivo. Según expresaron, estas “debilitan la formación, precarizan condiciones laborales y rompen un sistema probado, justo y eficaz”, por lo que manifestaron su “más enérgico rechazo” a la reforma.
Trabajadores de prensa recordaron a Pablo Grillo en la marcha federal
Los trabajadores del Hospital Garrahan marchan hacia el Congreso en rechazo al veto firmado por el presidente Javier Milei. "No nos aumentan desde el año pasado. Lo único que recibimos es un bono de 500 mil. Echaron a todos los consejeros y pusieron a todos consejeros cercanos de Milei", denunció una de las manifestantes.
Además, sostuvo: "Vamos a exigir que se declare la Ley de Emergencia en pediatría. Necesitamos su apoyo. Vamos contra el veto de Milei, no nos puede vetar a las infancias, nosotros atendemos a las infancias".
El decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, Pablo Evelson, explicó el motivo de la marcha y advirtió: “Estamos viviendo un ajuste presupuestario como nunca hemos visto: la inversión en educación superior llegó al nivel mínimo de los últimos 20 años, proyectada en apenas el 0,48% del PBI”.
Agregó que “esta ley no es en contra de nadie, es a favor de la universidad pública y pretende reconocer lo perdido hasta ahora”. En esa línea, ratificó el reclamo de las universidades y remarcó que se necesita un presupuesto que “nos permita seguir funcionando normalmente y que los salarios docentes recuperen el 30% que vienen perdiendo”.
Además, se refirió a la Ley de Presupuesto enviada por el Presidente a Diputados este lunes y señaló: “Simplemente ratifica el nivel de ayuda financiera destinado a la educación superior, es decir, el 0,5% del PBI, lo cual no alcanzaría para que funcionemos con normalidad”.
Tanto el gobernador bonaerense Axel Kicillof como el exministro de Economía Sergio Massa convocaron a marchar este miércoles.
Kicillof expresó: “Mañana volvemos a las calles para decirle a Milei que la universidad pública es un orgullo de nuestro pueblo y no vamos a permitir que la sigan atacando. En defensa de la educación y la salud”.
Por su parte, Massa también se pronunció en redes sociales: “Hoy en la calle y en el Congreso se defiende, de nuevo, el derecho de los hijos de trabajadores a la universidad y el derecho de los chicos que necesitan de la excelencia del Garrahan para salvar sus vidas”.
Cerca de las 17 se espera el inicio de la tercera Marcha Federal Universitaria, en la que estudiantes y docentes de las universidades públicas se movilizarán en distintas partes del país en repudio al rechazo de los vetos sobre el financiamiento universitario. Donde se espera que todas las columnas, coincidan en el Congreso para los discursos de distintos referentes universitarios.
Con el inicio de la manifestación, las distintas columnas que se sumaron en apoyo comenzaron a llegar cerca de las 14 a la zona de la Plaza del Congreso.
Cerca del mediodía, los trabajadores del Garrahan comenzaron a movilizarse en el marco de la emergencia pediátrica, tras el rechazo al veto decretado por Javier Milei. Desde las 7 de la mañana de este miércoles se decretó el paro en algunos sectores del hospital y que se mantendrá por 24 horas.
La movilización principal en el Congreso de la Nación estará acompañada por manifestaciones en distintas provincias. En Córdoba, la Universidad Nacional saldrá en marcha desde el campus hacia el centro de la ciudad. En Rosario, la convocatoria será en Plaza San Martín a las 16, seguida de un acto a las 17.30. En Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo citó a las 16. En Buenos Aires, se prevén cortes de tránsito entre las 14 y las 19 en Callao, Entre Ríos y Rivadavia.
De acuerdo a lo informado por las autoridades, los principales cortes de tránsito se ubican en:
Dentro del operativo policial desplegado, donde no se aplicará el Protocolo Antipiquete, se estima la presencia de unos 1100 efectivos de las distintas fuerzas federales. Esto forma parte del fuerte despliegue dispuesto por el Gobierno Nacional alrededor del Congreso, que ya se encuentra vallado.
Entre las fuerzas participan efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, según informó NA.
Movilización masiva
El gobierno observa
MOVILIZACIÓN