En Diputados se espera una maratónica sesión para tratar los vetos de Javier Milei.
Diputados: la oposición cuenta con los números para rechazar los dos vetos de Javier Milei

Antonio Riccobene

La oposición cuenta con los votos para rechazar el veto a la ley de Hospital Garrahan y está muy justo para con financiamiento universitario. El Gobierno intentó calmar los ánimos de las provincias a través del flamante Ministerio del Interior y el reparto de más de 12.500 millones de pesos provenientes de los Aportes del Tesoro Nacional.

La oposición cuenta con los números para rechazar ambos vetos, en un solo debate

Finalmente, se decidió que habrá un solo debate por ambos vetos en la sesión de Diputados. Los jefes de bloque acordaron reducir la lista de oradores para votar lo antes posible. La oposición cuenta con los números necesarios para rechazar la decisión de Javier Milei e insistir con las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

Pichetto pide realizar la votación lo antes posible

Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal, pidió "celeridad" para votar sobre ambos vetos. Los votos ya están asegurados dentro de la oposición. El diputado tomó esta decisión porque sabe que cuenta con los votos para ganar la votación

Rápidamente, Rodrigo Del Loredo, jefe del bloque UCR, salió al rescate del Gobierno y pidió que siga con el debate: "Vamos a rechazar los vetos y los vamos a volver a rechazar. No aceptamos esta esta dinámica dicotómica que sienta muy cómodos al gobierno y al kirchnerismo". Sin embargo, dijo que "comparte lo que propone Pichetto, pero la anulación de la palabra no la vamos a respetar".

A partir de ahí Martín Menem llamó todos los jefes de bloque para una breve reunión y definir cómo seguir.

Los cuatro diputados de Misiones confirmaron que rechazarán los vetos

En la previa de la sesión, los cuatro diputados de Misiones que responden al bloque Innovación Federal confirmaron que votarán en contra de los vetos del presidente y complican aún más al oficialismo. La información fue confirmada a MDZ por distintas fuentes parlamentarias. Sin embargo, aclaran que "puede cambiar a lo largo de la sesión".

Con estos cuatro votos en contra, el oficialismo queda aún más comprometido para defender los vetos de Javier Milei.

