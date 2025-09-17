Diputados: la oposición cuenta con los números para rechazar los dos vetos de Javier Milei
La oposición cuenta con los votos para rechazar el veto a la ley de Hospital Garrahan y está muy justo para con financiamiento universitario. El Gobierno intentó calmar los ánimos de las provincias a través del flamante Ministerio del Interior y el reparto de más de 12.500 millones de pesos provenientes de los Aportes del Tesoro Nacional.
Noticia en desarrollo...