Diputados: la oposición cuenta con los números para rechazar los dos vetos de Javier Milei

Pichetto pide realizar la votación lo antes posible

Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal, pidió "celeridad" para votar sobre ambos vetos. Los votos ya están asegurados dentro de la oposición. El diputado tomó esta decisión porque sabe que cuenta con los votos para ganar la votación

Rápidamente, Rodrigo Del Loredo, jefe del bloque UCR, salió al rescate del Gobierno y pidió que siga con el debate: "Vamos a rechazar los vetos y los vamos a volver a rechazar. No aceptamos esta esta dinámica dicotómica que sienta muy cómodos al gobierno y al kirchnerismo". Sin embargo, dijo que "comparte lo que propone Pichetto, pero la anulación de la palabra no la vamos a respetar".

A partir de ahí Martín Menem llamó todos los jefes de bloque para una breve reunión y definir cómo seguir.