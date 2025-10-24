Calendario de pagos de la Anses: quiénes cobran antes de las elecciones del domingo

Antes de las elecciones legislativas del domingo 26, la Anses acelera su calendario de pagos. Conocé quiénes cobran hoy.

La Anses cumple con los últimos pagos del mes antes de las elecciones nacionales del domingo.

Antes de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará una serie de ayudas y beneficios correspondientes a su calendario de pagos de octubre. Con tu DNI, enteráte si cobrás.

Este viernes cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima y tienen DNI terminados en 4 y 5. Los pagos se realizan con el aumento del 1,87%, correspondiente a la inflación de agosto, y con el bono extraordinario de $70.000, que se abona de forma proporcional a quienes superan el haber mínimo.

Con esta actualización, la Anses busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios en un mes marcado por el proceso electoral. El organismo recordó que todos los haberes incluyen el incremento automático y que los pagos se realizan según la terminación del DNI de cada titular.

Además, este viernes se acreditan las Prestaciones por Desempleo del Plan 1 para quienes tienen documentos terminados en 6 y 7. También continúan las Asignaciones de Pago Único —por nacimiento, adopción y matrimonio—, que seguirán vigentes hasta el 10 de noviembre. Estas ayudas sin importar la terminación del DNI.

Los pagos de la Anses este viernes Historia de Instagram Hoy Votamos Elecciones Argentina Minimalista Celeste (1) Estas son las ayudas que la Anses paga este viernes. Las Asignaciones Familiares, por su parte, mantienen el incremento del 1,87% aplicado este mes. Los valores actualizados son: