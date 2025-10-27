Calendario de pagos: estas son las ayudas que Anses activa este lunes

La Anses continúa con el calendario de pagos de octubre. Hoy cobran jubilados que superan la mínima y titulares de la Prestación por Desempleo, según la terminación del DNI.

La Anses avanza con los pagos de jubilaciones y prestaciones este lunes 27 de octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este lunes 27 de octubre con el calendario de pagos de octubre 2025. En esta jornada se acreditan haberes y prestaciones para distintos grupos de beneficiarios, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Hoy cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y tienen DNI terminados en 6 y 7. Estos pagos forman parte de la segunda etapa del cronograma de jubilaciones, que corresponde a quienes cobran más que la mínima.

Además, este lunes se acreditan las Prestaciones por Desempleo del Plan 1 para las personas con DNI terminados en 8 y 9.

Créditos Anses Jubilados - Interna 1 Según la Anses, hoy cobran jubilados con DNI terminados en 6 y 7 y beneficiarios de la Prestación por Desempleo del Plan 1. También continúan vigentes las Asignaciones de Pago Único —por nacimiento, adopción y matrimonio—, que pueden cobrarse sin importar la terminación del DNI y se mantienen habilitadas hasta el 10 de noviembre.