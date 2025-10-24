Flybondi busca trabajadores en Mendoza: cuáles son los requisitos
Flybondi se encuentra en la búsqueda de personal para la temporada de verano en Mendoza. Cómo postular al trabajo.
La empresa Flybondi abrió una nueva vacante de trabajo para el puesto de Maletero en Mendoza. Se trata de una de las principales aerolíneas low cost del país, que opera desde 2018 y ya cuenta con más de 1.500 trabajadores.
De qué trata el puesto de Maletero
Flybondi publicó la oferta a través de LinkedIn, donde los interesados podrán postularse enviando su CV. Las principales tareas del puesto incluyen cuidar las cargas y equipajes embarcados y desembarcados, protegiéndolos de daños y de las inclemencias del tiempo. Además, deberán realizar la conciliación de entrega de equipajes junto al sector de tráfico.
Requisitos para postularse
- Secundario completo (excluyente)
- Licencia de operador de servicio de rampa, señalero o supervisor (no excluyente)
- Residencia en Mendoza
- Jornada full time con disponibilidad para regímenes y horarios rotativos
- Compromiso con la seguridad, cumplimiento de tiempos, trabajo en equipo y buena comunicación
Según detalla la publicación, el puesto es eventual y está orientado a reforzar el equipo de maleteros durante la temporada de verano.
Beneficios de Flybondi
La compañía ofrece un paquete de beneficios bajo diferentes “modos”:
- ModoAvión: pasajes ilimitados para vos, tu grupo familiar y 10 acompañantes más.
- ModoPeque: regalo por nacimiento, licencias extendidas, guardería y kit escolar.
- ModoBienestar: prepaga para vos y tu familia.
- ModoCelebra: regalo por matrimonio, graduación y día de cumpleaños libre.
- ModoFormación: descuentos en universidades y centros de idiomas.
Los interesados pueden aplicar directamente desde la publicación oficial de Flybondi en LinkedIn a través de este link.