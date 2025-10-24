Flybondi busca trabajadores en Mendoza: cuáles son los requisitos

Flybondi se encuentra en la búsqueda de personal para la temporada de verano en Mendoza. Cómo postular al trabajo.

La empresa Flybondi abrió una nueva vacante de trabajo para el puesto de Maletero en Mendoza. Se trata de una de las principales aerolíneas low cost del país, que opera desde 2018 y ya cuenta con más de 1.500 trabajadores.

De qué trata el puesto de Maletero Flybondi publicó la oferta a través de LinkedIn, donde los interesados podrán postularse enviando su CV. Las principales tareas del puesto incluyen cuidar las cargas y equipajes embarcados y desembarcados, protegiéndolos de daños y de las inclemencias del tiempo. Además, deberán realizar la conciliación de entrega de equipajes junto al sector de tráfico.

Requisitos para postularse Secundario completo (excluyente)

Licencia de operador de servicio de rampa, señalero o supervisor (no excluyente)

Residencia en Mendoza

Jornada full time con disponibilidad para regímenes y horarios rotativos

Compromiso con la seguridad, cumplimiento de tiempos, trabajo en equipo y buena comunicación Según detalla la publicación, el puesto es eventual y está orientado a reforzar el equipo de maleteros durante la temporada de verano.

aviones avion flybondi (2).JPG Los interesados deben cumplir con una serie de requisitos. ALF PONCE / MDZ Beneficios de Flybondi La compañía ofrece un paquete de beneficios bajo diferentes “modos”: