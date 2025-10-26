Tres alumnos pusieron una mesa para vender facturas afuera de la escuela donde votará Karina Milei

En el marco de las elecciones legislativas, alumnos de 5to año aprovecharon para juntar plata para su viaje de egresados.

Este domingo se celebran las elecciones legislativas en todo el país y muchas escuelas ya están recibiendo a los electores, entre ellas aquella donde irá a votar Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. Afuera del edificio, tres alumnos montaron una mesa de facturas y cosas dulces para vender.

Se trata de estudiantes de 5to grado del Instituto Hispano Argentino Pedro Poveda, ubicado en Vicente López. La idea de los alumnos es ir juntando plata para el viaje de egresados de su curso, el cual se realizará del año que viene.

Mente emprendedora: esto llevaron los chicos para recaudar plata Para degustar a los electores, los alumnos llevaron brownies, muffins, medialunas, alfajores. Asimismo, ofrecen café y café con leche. Con respecto a los precios, rondan entre los $1500 y $500, dependiendo el producto.

"Vinimos acá a ayudar a los que tal vez no pueden pagar el viaje y a las familias, que son los que pagan", dijo uno de ellos en diálogo con TN.