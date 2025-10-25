Consultá tu lugar de votación para las Elecciones 2025

Antes de las elecciones 2025, las autoridades recomiendan revisar el padrón para confirmar el lugar de votación y evitar confusiones el día del comicio.

Las elecciones legislativas 2025 se realizarán con boleta única y es clave revisar el padrón antes de votar.

Mañana los argentinos volverán a las urnas por las elecciones 2025, una jornada en la que se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado. El proceso definirá parte del rumbo político del país durante los próximos años.

En todo el territorio se implementará la boleta única de papel, un formato que busca simplificar el acto de votar y agilizar el conteo de los sufragios. El voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años, mientras que los jóvenes de 16 y 17 años y los mayores de 70 pueden hacerlo de manera optativa.

Cómo consultar el padrón y dónde votás en estas elecciones La Cámara Nacional Electoral recordó la importancia de verificar el lugar de votación con anticipación para evitar demoras o confusiones. Quienes todavía no sepan dónde deben votar pueden consultar el padrón ingresando a padron.gob.ar.

Allí, con solo ingresar el número de DNI y seleccionar el distrito de residencia, cada ciudadano puede conocer la escuela, el número de mesa y el orden en el que emitirá su voto. Este paso es fundamental para garantizar una participación ágil y sin contratiempos en las elecciones de este domingo.