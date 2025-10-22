Dónde voto en estas elecciones: consultá tu mesa y escuela en un minuto

Este domingo se realizarán elecciones legislativas en Argentina. Si todavía no sabés dónde votar, podés chequearlo online en el padrón oficial.

Dónde voto en estas elecciones: consultá tu establecimiento y mesa en el padrón oficial.

Este domingo los argentinos volverán a las urnas para participar de las elecciones legislativas nacionales. En esta ocasión se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado, en una jornada que marcará el rumbo político de los próximos años.

En todo el país se utilizará la boleta única de papel, un formato que busca agilizar el conteo y simplificar la elección.

El voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años, mientras que los jóvenes de 16 y 17 años y las personas mayores de 70 pueden hacerlo de manera optativa. Las autoridades electorales recordaron la importancia de revisar el lugar de votación con anticipación para evitar demoras o confusiones el día del comicio.