El contundente mensaje del PRO con guiño al Gobierno antes de las elecciones: "La historia no la escriben los que miran desde la tribuna"
El PRO publicó un mensaje en redes convocando a votar el 26 de octubre; una elección donde, en gran parte del país, es aliado de La Libertad Avanza.
De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el PRO difundió un comunicado en su cuenta oficial de X en el que insta a los argentinos a “reafirmar valores” y “renovar la esperanza”. El texto complementa las últimas declaraciones de Mauricio Macri, tanto cuando apoyó el acuerdo entre los Estados Unidos y Argentina, como cuando llamó a votar por Fernando de Andreis en la Ciudad de Buenos Aires.
El texto repasa la identidad del PRO desde su creación, reivindicando su origen “en la gestión, la transparencia y la cultura del trabajo”. Según el mensaje, el partido no nació del enojo, sino de la convicción de que “la Argentina puede ser un país mejor si cada uno hace su parte”.
Te Podría Interesar
“Cada voto es un mensaje”
En el comunicado, el PRO subraya su visión de un Estado “que acompañe, no que asfixie”, y ubica a la educación como la herramienta central para igualar oportunidades. También defiende el mérito y el esfuerzo como valores esenciales para el progreso, junto al respeto a la ley y la libertad individual.
El PRO plantea que la elección del 26 de octubre no se trata solo de elegir candidatos, sino de “elegir valores”. En ese sentido, convoca a expresar mediante el voto una adhesión al cambio, a la esperanza y a la confianza en uno mismo. Se apela a la identidad colectiva del partido: “El PRO siempre fue eso: una idea que se volvió fuerza”, señala, aludiendo a los militantes que “armaron mesas en las plazas, caminaron cada barrio y no se dejaron vencer por el cinismo”.
En su tramo final, el comunicado refuerza la idea de continuidad y compromiso. Afirma que la esperanza “no se vota una sola vez, se renueva cada elección”, y convoca a “cuidar lo logrado y empujar lo que falta”. Con un tono optimista, el mensaje concluye que “cuando el PRO avanza, avanza la idea de un país que no se conforma”, reivindicando como mayor victoria “no haber perdido nunca la fe en la Argentina”.
La jugada de Mauricio Macri
Este mensaje surge horas más tarde de que Mauricio Macri haya llamado a votar por el quinto candidato de la alianza La Libertad Avanza-PRO en la Ciudad de Buenos Aires, Fernando de Andreis. Aunque evitó nombrar a Patricia Bullrich o Alejandro Fargosi, cabezas de ambas listas en la Ciudad, el expresidente definió a De Andreis como “idóneo y leal” y aseguró que “va a pelear por las reformas de fondo que tiene que hacer la Argentina”. “Conozco a Fernando desde que era chico. Nació a la política conmigo, aun antes de fundar el PRO. Muy joven fue legislador y después me acompañó como secretario general de la Presidencia”, agregó Macri en su publicación, acompañada por una foto de ambos.
Antes de su apoyo público a De Andreis, Macri también había respaldado a Javier Milei y sus estrechas relaciones con los Estados Unidos. En un mensaje difundido en X, el exmandatario elogió los logros económicos del Gobierno y llamó a consolidar una “nueva mayoría” en el Congreso para sostener el crecimiento. "Ahora hay que arrancar y crecer sin parar", había destacado Mauricio Macri.