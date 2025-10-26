Liberan los peajes de autopistas y rutas en Buenos Aires por las elecciones legislativas 2025
La decisión tiene como objetivo facilitar la movilidad para que los votantes puedan llegar correctamente a participar de las elecciones.
Este domingo 26 de octubre, durante el desarrollo de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, los peajes de autopistas y rutas provinciales estarán liberados.
La medida fue confirmada por Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), la empresa concesionaria encargada de la administración de las principales vías bonaerenses. Según informó, el beneficio se aplicará entre las 6 y las 19, franja horaria en la que se desarrollará la jornada electoral.
Durante ese período, los automovilistas podrán circular sin abonar peaje en todas las autopistas y rutas bajo concesión provincial. La decisión tiene como objetivo facilitar la movilidad de los votantes y evitar demoras en el traslado hacia los distintos centros de sufragio distribuidos en el territorio bonaerense.
Peajes liberados en la jornada electoral
La liberación del peaje abarcará los corredores más transitados de la provincia, entre ellos la Autopista Buenos Aires–La Plata, el Corredor del Atlántico y las rutas provinciales 2, 11, 36, 56, 63 y 74.
A partir de las 19, una vez finalizada la jornada electoral, el cobro de peaje volverá a regir con normalidad en todas las estaciones.
Las autoridades provinciales recordaron la importancia de planificar los traslados con antelación y respetar las normas de tránsito durante el desarrollo de los comicios. Además, remarcaron que la medida de liberación temporal de los peajes busca contribuir a una mayor participación ciudadana en las elecciones legislativas.