Sube el plazo fijo: cuánto rinde un depósito de $1.500.000 en los bancos más importantes
Las tasas de interés del plazo fijo siguen en aumento: mirá cuánto puede rendir un depósito de $1.500.000 en los diferentes bancos.
La economía argentina sigue marcada por la inestabilidad, lo que hace que muchos ahorristas busquen alternativas seguras y de corto plazo para resguardar su dinero. En este escenario, el plazo fijo vuelve a cobrar protagonismo: con tasas que superan el 40% en algunas entidades, esta herramienta sigue siendo una de las más elegidas para que los ahorros no pierdan valor.
Las tasas de interés en las principales entidades del país
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó una tabla comparativa con los diez bancos que concentran el mayor volumen de depósitos, mostrando las tasas de interés para plazos fijos a 30 días.
- Banco Nación: 44%
- Banco Provincia: 39%
- Banco Ciudad: 38%
- Banco Santander: 37%
- Banco Galicia: 37%
- Banco BBVA: 40%
- Banco Macro: 44%
- Banco Galicia Más (ex HSBC): -
- Banco Credicoop: 42%
- Banco ICBC: 40,8%
Con una inversión de $1.500.000 en una entidad como el Banco Nación o Banco Macro (44%) se obtiene una ganancia a 30 días de $54.247, es decir, un total de $1.554.247. En cambio, en un banco con menor tasa de interés como el Santander o Galicia (37%) se obtiene una ganancia de $45.616 en el mismo período.
Qué tener en cuenta antes de hacer un plazo fijo
- Compará las tasas entre bancos: algunas entidades ofrecen mejores condiciones para clientes que ya tienen cuentas, mientras que otras aplican tasas similares para todos.
- Considerá la inflación: aunque la TNA pueda superar el 40%, la rentabilidad real dependerá de la evolución de los precios.
- Diversificá: si contás con más capital, evaluar plazos y montos distintos puede ayudarte a optimizar ganancias y liquidez.
Con la información sobre tasas y rendimientos, se pueden tomar decisiones más informadas sobre dónde colocar el dinero. Los plazos fijos siguen siendo una herramienta confiable para quienes buscan rentabilidad a corto plazo sin exponerse a riesgos de mercado, especialmente en un contexto económico incierto.