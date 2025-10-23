Sube el plazo fijo: cuánto rinde un depósito de $1.500.000 en los bancos más importantes

Las tasas de interés del plazo fijo siguen en aumento: mirá cuánto puede rendir un depósito de $1.500.000 en los diferentes bancos.

La economía argentina sigue marcada por la inestabilidad, lo que hace que muchos ahorristas busquen alternativas seguras y de corto plazo para resguardar su dinero. En este escenario, el plazo fijo vuelve a cobrar protagonismo: con tasas que superan el 40% en algunas entidades, esta herramienta sigue siendo una de las más elegidas para que los ahorros no pierdan valor.

Las tasas de interés en las principales entidades del país El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó una tabla comparativa con los diez bancos que concentran el mayor volumen de depósitos, mostrando las tasas de interés para plazos fijos a 30 días.

Banco Nación: 44%

Banco Provincia: 39%

Banco Ciudad: 38%

Banco Santander: 37%

Banco Galicia: 37%

Banco BBVA: 40%

Banco Macro: 44%

Banco Galicia Más (ex HSBC): -

Banco Credicoop: 42%

42% Banco ICBC: 40,8% Con una inversión de $1.500.000 en una entidad como el Banco Nación o Banco Macro (44%) se obtiene una ganancia a 30 días de $54.247, es decir, un total de $1.554.247. En cambio, en un banco con menor tasa de interés como el Santander o Galicia (37%) se obtiene una ganancia de $45.616 en el mismo período.