Mercado Libre tiene este robot aspiradora con 45% de descuento y es perfecta para quienes tienen mascotas

Esta es la oferta más aprovechada y ofrece hasta 15 mensualidades sin interés con diferentes medios de pago.

Mantener tu hogar limpio nunca fue tan fácil. Mercado Libre te acerca una aspiradora robot de la marca 360 con autocarga, Alexa y de color blanco por tan solo $3028, 53 pesos. Cabe destacar que su precio original es de 5506 y que puedes pagar con diferentes medios de pago en 15 meses sin interés.

Las características de este robot El 360 S8 robot aspirador con navegación LiDAR avanzada permite una mayor precisión, un mapeo más rápido, un rendimiento más sólido para sortear obstáculos y una planificación de rutas más eficiente. 360 S8 mantiene una limpieza efectiva todo el tiempo con la navegación SLAM, aseguraron desde Mercado Libre.

aspiradora La aspiradora que está de oferta en Mercado Libre. Archivo. También destacaron su potencia succión máxima de 2700 Pa y 4 niveles de succión ajustables en 4 opciones: Silencioso / Estándar / Potente / Máx. Con esta potencia, el S8 robot aspirador elimina eficazmente el pelo de las mascotas, el polvo, la suciedad y los escombros del suelo. Lo mejor es que cuando identifica la alfombra, aumenta la potencia de succión para proporcionar una limpieza potente.

Si te descargas la aplicación podrás ver las rutas exactas de limpieza y aspiración, dónde están las alfombras, establecer horarios de limpieza, ajustar la potencia de succión, el flujo de agua, la secuencia de limpieza, las zonas prohibidas, las paredes invisibles y más con la Aplicación. Solo compatible con Wi-Fi de 2.4Ghz.