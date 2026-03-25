El método de Antonela Roccuzzo para lograr un cuerpo de acero: estos son sus 4 ejercicios claves

Conocé los movimientos que transformaron el rendimiento físico de Antonela Roccuzzo y le ayudan a mantener un espectacular cuerpo.

Antonela Roccuzzo se luce en el gimnasio con una rutina que combina fuerza y potencia. / Instagram @antonelaroccuzzo

Antonela Roccuzzo no solo es la mujer que acompaña al mejor del mundo, sino que se ha erigido como una auténtica gurú del ejercicio con luz propia. Lejos de los flashes de las alfombras rojas, la rosarina demuestra que su impactante figura es el resultado de un compromiso inquebrantable con el entrenamiento funcional y una planificación de hierro.

Los ejercicios clave de Antonela Roccuzzo. (1) En medio de su vertiginosa agenda familiar junto a Lionel Messi, la empresaria utiliza el gimnasio como su búnker de energía y lo comparte en sus redes sociales para que sus fanáticos la sigan.

El Lift Training de Anto Roccuzzo Uno de los puntos más dinámicos del esquema de Antonela es el Box Jump, un ejercicio pliométrico que consiste en saltar sobre una superficie elevada desde la posición de sentadilla. Este movimiento es fundamental para desarrollar una explosividad total en el tren inferior, trabajando de manera intensiva glúteos e isquiotibiales.

Los ejercicios claves de Anto Roccuzzo. (2) Además, Antonela es fanática del Lift Training, una modalidad que incluye sentadillas y press con barra realizados al compás de la música, lo que permite mejorar la resistencia muscular mientras se favorece la recomposición corporal y la quema de grasas.

gym antonela-roccuzzo (2) Al ritmo de la música, Antonela practica Lift Training para tonificar todo el cuerpo. Instagram @antonelaroccuzzo Para Roccuzzo, la clave no reside en un movimiento aislado, sino en la integración de estímulos. Su rutina incorpora las famosas battle ropes o cuerdas de batalla, un ejercicio de altísima intensidad que activa hombros, brazos y core de forma simultánea al generar ondas pesadas. Este trabajo se complementa a la perfección con sesiones en la caminadora, donde controla la carga cardiovascular para proteger las articulaciones mientras potencia la salud del corazón.