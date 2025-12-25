Moria Casán rompió el silencio sobre Icardi y lanzó una indirecta letal para la China: "El muere..."
A pesar de su confeso fanatismo por Boca, Moria Casán no se guardó nada al analizar el futuro del delantero y la influencia de su novia, China Suárez.
En un contexto donde el mercado de pases del fútbol argentino parece una extensión de la farándula, Moria Casán utilizó su lengua filosa para opinar sobre el posible desembarco de Mauro Icardi en Núñez. La diva, que siempre tiene la frase justa para convertir un rumor en tendencia, no solo habló de pelotas y redes, sino que le puso pimienta al asunto reflotando la sombra de la China Suárez.
La lengua karateka de Moria Casán lo hizo de vuelta y sobre la China Suárez
La polémica estalló en la red social X, cuando el periodista Gustavo Méndez se hizo eco de la "Palabra de la one". Con su estilo inconfundible, Moria analizó el supuesto vínculo entre el atacante del Galatasaray y River Plate, lanzando una sentencia que rápidamente escaló en las métricas de interacción.
Sin filtros, la conductora mezcló el universo del deporte con las pasiones sentimentales, sugiriendo que el regreso del jugador al país traería consigo mucho más que goles. Al referirse a las decisiones de Icardi, Moria dejó entrever que los movimientos del futbolista están fuertemente condicionados por las internas familiares y las viejas rencillas del "Wandagate".
“Tal vez su mujer le pide River, él muere literal por ella y tal vez, tal vez, se dé… es crack y la rompería. Y eso que soy bostera”, fue el simple comentario de la One que provocó una catarata de comentarios de muchos usuarios.
Mientras sus seguidores incondicionales festejaron su capacidad para leer entrelíneas lo que sucede en la farándula deportiva, los hinchas más conservadores cuestionaron que la diva se meta en el vestuario de Núñez. Sin embargo, para Moria, el fútbol es apenas otro escenario donde se despliega la "comedia humana" de la que ella es la espectadora más aguda.