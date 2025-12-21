La One, conocida por una gran lengua karateca, volvió a sorprender al aire de su programa en las mañanas. Esta vez, no fue tan polémico: los detalles.

Durante la emisión de su programa, Moria Casán, fiel a su estilo desinhibido, protagonizó un divertido cruce con Guillermina Valdés, quien salió al aire para brindar una entrevista. Lejos de comenzar con las preguntas de rigor sobre la actualidad, Moria detuvo todo para hacer una observación sobre la imagen de la actriz que dejó a todos impactados.

El reloj marcaba apenas las 9 de la mañana cuando la cámara enfocó a la expareja de Marcelo Tinelli. Fue en ese instante que Moria Casán, visiblemente asombrada por la frescura de su invitada a una hora tan temprana, no pudo contenerse y lanzó un comentario que rápidamente se volvió viral.

El momento de Moria Casán que dejó sorpresa Embed - Moria Casán y el inesperado comentario a Guillermina Valdés sobre su cara que sorprendió: "¡No puedo creer!" “¡No puedo creer lo que es tu cara a la mañana, nena! ¡Qué belleza!”, exclamó la diva, interrumpiendo cualquier formalidad para destacar la belleza natural de Valdés.

La conductora no se detuvo ahí y continuó halagando el aspecto de la actriz, reconociendo tanto su genética como su dedicación personal. “Yo sé que tenés una piel impresionante, que tenés cuidados, pero la belleza está. Hermosa”, agregó Moria, dejando en claro su admiración. Ante semejante recibimiento, Guillermina reaccionó con una sonrisa y agradeció el gesto con calidez: “Gracias, mi amor”.

Guillermina Valdés 1.jpg Guillermina Valdés. Créditos: Archivo MDZ Más allá del momento que protagonizaron ambas figuras, el motivo central de la comunicación fue profesional. Valdés dialogó con el programa para promocionar su próximo gran desafío laboral: la obra teatral El divorcio del año.